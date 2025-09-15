تقدم سريع في إنجاز خط السكة الحديدية بشار-تندوف-غار جبيلات

تتواصل وتيرة العمل السريعة في ورشات إنجاز خط السكة الحديدية الهام الذي يربط بشار بـتندوف وغار جبيلات، وذلك في مقطعه الأول الذي يمتد بين بشار وحماقير على مسافة 209 كلم.

وبعد دخول الجزء الأول الرابط بين بشار والعبادلة (على مسافة 100 كلم) حيز الخدمة. يشهد الجزء الثاني الذي يربط العبادلة بحماقير (على امتداد 109 كلم) تقدماً ملحوظاً.

وتشارف حاليًا أشغال بناء المنشآت الفنية على الانتهاء، فيما تم الانتهاء من وضع السكة على مسافة تقارب 50 كلم من هذا المقطع.

كما يتضمن هذا الجزء بناء محطة قطار جديدة في حماقير، والتي بلغت أشغال إنجازها مراحل متقدمة.

ويعكس هذا التقدم التزامًا بتسريع إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي.