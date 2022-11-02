تقدم كبير في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجزائر وقطر

أكد رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر والجزائر تشهد تقدما مطردا.

وأورد ذات المسؤول، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية “قنا”: إن لقاءات أمير قطر، وأخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعطي المزيد من الزخم على صعيد العلاقات الثنائية.

كما تفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية. وهو ما ينعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري، وعلى علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأضاف الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن هنالك رغبة مشتركة لدى ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التعاون. وتهيئة المناخ الملائم لتعزيز الاستثمارات المتبادلة التي تدعم التجارة البينية.

مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا بنسبة 12 في المئة في العام الماضي. حيث بلغت قيمته حوالي 148 مليون ريال، مقابل 132 مليون ريال في العام 2020.

كما أشار ذات المتحدث، إلى وجود العشرات من الشركات الجزائرية التي تستثمر في السوق القطري بالشراكة مع شركات قطرية.

وتنشط هذه الشركات، في قطاعات متنوعة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والأزياء والمفروشات والديكور والتعليم.

بالإضافة إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية في الجزائر في قطاعات متنوعة، مثل الحديد والصلب والاتصالات.

فضلا عن وجود استثمارات خاصة للعديد من رجال الأعمال القطريين في قطاعات مختلفة بالجزائر.

كما أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.

وكذا تشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين لتعزيز التعاون مع نظرائهم الجزائريين من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية سواء في قطر أو في الجزائر.

كما أكد وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات نحو آفاق أوسع.

وأعرب ذات المسؤول، عن ترحيب السوق القطري بالشركات الجزائرية. منوها بأن دولة قطر تعد وجهة استثمارية جاذبة لجميع الاستثمارات بأنواعها كافة.