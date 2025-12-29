تقدم ملموس لأشغال مشروع تهيئة ساحة الشهداء بالعاصمة

شهد مشروع تهيئة ساحة الشهداء وسط الجزائر العاصمة، تقدّماً ملموساً لأشغال إعادة تهيئتها كلياً، بجانب إنجاز شرفة منتزه ميناء المسمكة.

وقام الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بزيارة تفقدية لمشروع إنجاز شرفة منتزه ميناء المسمكة، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار.

ويهدف المشروع إلى ربط ساحة الشهداء بمنتزه ميناء المسمكة. الذي يعرف أشغالا متواصلة لفتح كل أجزائه وهذا بعد فتح الجزء الأول للمواطنين. وذلك مرورا بالدهاليز السفلية والمركز التجاري،

وخلال معاينته للمشروع، وقف الوزير على الأشغال الجارية لانجاز شرفة مطلة على المنتزه وموقف السيارات الذي يتسع لـ400 مركبة.

كما استمع رابحي إلى عرض حول مشروع تهيئة ساحة الشهداء، التي تبلغ مساحتها 7986 متر مربع. حيث سيتم إعادة تهيئتها كليا مع إنجاز ممرات علوية زجاجية فوق البقايا الأثرية. لتمكين الزوار من استكشافها. بالإضافة إلى مصعدين كهربائيين وسلالم كهربائية، لربط الساحة بمنتزه ميناء المسمكة.

كما شمل العرض مشاريع تهيئة مختلف الفضاءات والمنتزهات، وصولا الى موقف السيارات “مصطفى بونطة”. حيث سيتم إنجاز فضاءات ترفيهية ومطاعم على المساحة التي تم ربحها بعد تهديم المباني والمستودعات التي كانت متواجدة بالمنطقة. والممتدة من الأميرالية نحو وسط مدينة الجزائر.

