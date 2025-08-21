تقدم مشروع بطاريات LFP في الجزائر محور لقاء بين البروفيسور زغيب و”سونارام”

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونارام، بلقاسم سلطاني، اليوم، البروفيسور كريم زغيب والوفد المرافق له، بحضور عدد من إطارات المجمع.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء آليات تقدم مشروع إنتاج بطاريات LFP في الجزائر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 12 أفريل 2025، بين مجمع سونارام، ممثلا في فرعه “الديوان الوطني للبحث الجيوجي والمنجمي ORGM”، والبروفيسور كريم زغيب، حول تطوير شعبة الليثيوم في الجزائر.

وخلال اللقاء، تم استعراض التقدم المحقق والخطوات المقبلة لتجسيد المشروع الوطني الاستراتيجي لإنتاج بطاريات الليثيوم - حديد – فوسفات (LFP).

وقد ركّز الاجتماع على تحديد المحطات الأساسية للعمل، منها إنشاء وحدات لتحويل الفوسفات. بغرض استخراج حمض الفوسفوريك الضروري لسلسلة إنتاج البطاريات.

بالإضافة إلى معالجة خامات الليثيوم وتطوير وحدات تحويل متخصصة لتأمين المادة الأولية وفق معايير الجودة الدولية.

وكذا معالجة خام الحديد مع التركيز على خفظ نسبة الفوسفور في حديد منجم غارا جبيلات بتندوف، للحصول على حديد نقي ملائم للاستخدام الصناعي.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات الجزائرية وجامعة كيبك الكندية. بالإضافة إلى مركز البحث المعدني التابع لجامعة لورانتيان في كندا. قصد تطوير حلول علمية مبتكرة لمعالجة ارتفاع نسبة الفوسفور في خامات حديد منجم غارا جبيلات.

وبالمناسبة، أكد البروفيسور كريم زغيب، اهتمامه البالغ بهذا الجانب. مبرزاً أنه يعمل منذ حوالي ستة أشهر، رفقة مجموعة من الباحثين من جنسيات مختلفة، على دراسة طرائق مستدامة لتنقية الحديد. وقد أسفرت الأبحاث الأولية عن نتائج إيجابية.

هذا، وأكد الطرفان على عقد اجتماعات مقبلة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. لعرض آليات ومراحل تجسيد هذه الخطوات ببعد تنظيمي ومؤسساتي.