تقديرا لجهودها بتركيا وسوريا وليبيا.. منح جائزة التميز لجهاز الحماية المدنية 

منح برلمان البحر الأبيض المتوسط, الذي افتتحت اليوم الاربعاء بمدينة براغا البرتغالية أشغال جمعيته الـ18, جائزة “التميز من أجل المتوسط” إلى جهاز الحماية المدنية الجزائرية .

وتأتي هذه الجائزة تقديرا للدور الذي قامت به فرق الحماية المدنية في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب منطقة غازي عنتاب جنوب تركيا وشمال سوريا، وكذا عمليات الإنقاذ بعد فيضانات درنة في ليبيا.

وللإشارة، كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر شهر فيفري 2023 بإيفاد فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا وتركيا، فور وقوع الزلزال العنيف بالبلدين الشقيقين.

وتوجّه إلى تركيا آنذاك فوج مكون من 89 عضوًا مصنّفًا على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى منها فرقة للبحث والانقاذ تحت الردوم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، فيما تم ايفاد فوج مماثل إلى سورية يتكون من 86 عضوًا.

أما شهر سبتمبر سنة 2023، فقد تم إفاد فريق يتكون من 113 عون حماية مدنية إلى مدينة درنة الليبية للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة لضحايا الإعصار، والذي تسبب في فيضانات عارمة وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. ويأتي هذا تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة بدولة ليبيا.