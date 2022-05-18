تقديرا للاعب.. بلدية سارسيل تُدشن ملعبا جديدا باسم رياض محرز

أُطلِق إسم الدولي الجزائري، رياض محرز، على ملعب جديد، بمسقط رأس اللاعب الجزائري ضواحي العاصمة الفرنسية “باريس”، تحديدا في “سارسيل”.

وتم، اليوم الأربعاء، تدشين الملعب الجديد بالضاحية الباريسية، تيمنا برياض محرز وكذكرى لوالده الراحل أحمد محرز.

كما تمت هذه الإلتفاتة، برعاية رئيس بلدية “سارسيل” باتريك حداد.

ومن جانبه، نشر نجم مانشستر سيتي، رياض محرز، عبر حسابه الرسمي على الأنستغرام صورة، للملعب الذي أطلقت تسميته عليه.