تقديم أستاذ جامعي أمام وكيل الجمهورية ضبط متلبسا بنقل مجريات محاكمة إلى أشخاص لهم علاقة بفرحات مهني

قدمت مصالح الأمن بالعاصمة أستاذ جامعي متقاعد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم الخميس. لضبطه متلبسا بداخل قاعة الجلسات التابعة لمحكمة الجنايات. وهو يقوم بالتواصل مع أعضاء من الحركة الإرهابية “الماك”. لنقل معلومات عن مجريات محاكمة تخص 15 متهما لمتابعتهم بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي والاشادة بأفعال إرهابية.

وحسب المعلومات المتوفرة بخصوص قضية الحال، فإن المتهم المدعو “م.عبد السلام” أستاذ جامعي سابق وباحث في العلوم النووية، بجامعة هواري بومدين بباب الزوار، رب أسرة، ينحدر من بلدية عين الحمام بتيوي وزو. تم احالته على التحقيق. بعد توقيفه في الجلسة المنعقدة بمحكمة الجنايات الاثنين المنصرم من الأسبوع الجاري.

بحيث وبعد انعقاد الجلسة ودخول رئيسها مع التشكيلة القضائية، لأجل مباشرة محاكمة المتهمين. يعدون أعضاء بمنظمة “ماك” عقدوا اجتماعات واتصالات سرية مع المغرب والكيان الصهيوني.

وخلال الجلسة تم رصد المتهم يقوم بالتصوير بواسطة هاتفه النقال، من طرف شرطة المحكمة. إذ وبعد حجز الهاتف تبين بعد اخضاعه للتفتتيش اليدوي، تبين أن المتهم كان ينقل كل الأحداث الجارية بالجلسة الى اشخاص لهم علاقة مباشرة برئيس الحركة الانفصالية ” الماك” المتواجد حاليا في حالة فرار.

وحسب نفس المصدر أن المعلومات التي أرسلها المتهم، تضمنت مجريات المحاكمة، منها أسئلة القاضي والنيابة العامة وأجوبة المتهمين.

كما تبين أن تلك المعلومات المرسلة، الغرض منها استغلالها من طرف جهات تنشط خارج الوطن، لاغراض تخدم أجندتها.

وفي انتظار استكمال إجراءات التحقيق مع المتهم خلال الساعات المقبلة.