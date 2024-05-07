سيشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري غدا الأربعاء بمقر الوزارة على تقديم أول طاولة تشريح إفتراضية إبتكارية جزائرية.

وتأتي هذه الطاولة من أجل التدريب على علم التشريح. وهي مصممة بواسطة تطوير التقنيات الرقمية الانغماسية والمحاكاة الثلاثية الأبعاد. كما أنها من تصميم وتصنيع اللولب المتكون من جامعة سعيدة، باحث جزائري بالخارج، مؤسسة كوندور، ومؤسستين ناشئتين.

وستستعمل هاته الطاولة في كليات الطب وملحقاتها على المستوى الوطني كأداة تعليمية لطلبة الطب.