تقديم إعانات مالية و100 قفة رمضان على المعوزين بميلة

قدمت ولاية ميلة أكثر من 30 ألف إعانة مالية، خاصة بشهر رمضان، لفائدة العائلات المعوزة.

كما استفادت ولاية ميلة من مساعدة من الهلال الاحمر الجزائري، تتمثل في 100 قفة، ستوزع على 100 عائلة بكل من ميلة، حمالة، وادي العثمانية، مينار زارزة، تيبرقنت، القرارم قوقة، شلغوم العيد، وادي النجاء، فرجيوة، رواشد.

حيت تم تحديد 10 عا ئلات تقطن في هذه البلديات محتاجة لهذه المساعدات.

وقد تم تحديدها من خلال التحقيقات الميدانية التي قامت بها كل من خلايا الجوارية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية بالولاية، بالتنسيق مع الهلال الاحمر الجزائري.