تقديم إعذار لصاحب فيلا القبة المهددة بالإنهيار لإزالتها

قررت السلطات المحلية، تأمين الطريق الرابط بين حسين داي والقبة في العاصمة، بسبب انجراف خطير للتربة يهدد بانهيار فيلا بالمنطقة.

وقامت السلطات المحلية، بوضع حواجز خرسانية لتفادي وصول الأنقاض إلى الطريق الرابط بين حسين داي والقبة في العاصمة بمحاذاة مستشفى دريد حسين.

ويأتي ذلك، لتأمين الطريق، في حال إنهيار البناية، وتفادي اي حوادث بالمنطقة.

كما تم تقديم إعذار لصاحب “الفيلا”، لازالتها نهائيا في مهلة وجيزة لما تشكله من خطورة.

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هذا وشهدت منطقة القبة في العاصمة، انهيار أرضي لأحد المنازل، بسبب انجراف التربة، من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة. كما تنقل من جهته، مدير الأشغال العمومية بمعية الوالي المنتدب للمقاطعة، من أجل معاينة موقع الانهيار.

وتسبب إنهيار التربة، الخميس الماضي، على مستوى بلدية رايس حميدو، في العاصمة، في انهيار بيت قصديري، ووفاة 3 أشخاص. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمطار المتهاطلة طيلة الأسبوع ساعدت على انجراف التربة وانهيار بيت قصديري مأهول. مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص بحي العصافير بالرايس حميدو.

وعرفت الجزائر العاصمة، خلال الأسبوعين الأخيرين اضطرابات جوية متسلسة، لم تشهدها منذ سنين عديدة. حيث أعلنت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، عن استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم على الولايات الساحلية للوطن.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايات الشلف، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة.

كما ستخص الأمطار ولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف وميلة. كما ستمتد صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء على الأقل.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن هذه الأمطار ستكون بفعل قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. كما يؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات البليدة، المدية وباتنة.

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