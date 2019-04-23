تقديم الإخوة كونيناف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد
كونيناف
يمثل الإخوة كونيناف اليوم الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
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إرتفعت حصيلة حادث مرور المروع الذي وقع أمس الإثنين، بمنطقة لعزيب على مستوى الطريق رقم 26 بإقليم بلدية الشميني إلى 6 قتلى.
بعد أن لفظ أنفاسه…
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تم، اليوم الثلاثاء، تشييع جثامين ضحايا انهيار مبنى ببلدية القصبة، في مقبرة العالية بالعاصمة.
وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر صبيحة أمس على الساعة 06:00 مدعمة…
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احتج اليوم الثلاثاء بالبليدة، العشرات من عمال مركز الدراسات وإنجاز العمراني عند مدخل مؤسستهم، مطالبين برحيل مديرهم العام.
وهذا راجع للحقرة والتهميش الذي طالهم، على مدار…
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