تقديم الإقتراحات لتنفيذ القرار المتعلق بآلية شهادة مؤسسة ناشئة وبراءة الإختراع

قدمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الإبتكار وحاضنات الأعمال الجامعية مقترحاتها لتطبيق القرار المتعلق بآلية شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة إختراع. المندرج ضمن إلتزام رئيس الجمهورية القاضي بجعل الجامعة الجزائرية مركز إشعاع وطني ودولي.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه وتنفيذا للقرار الوزاري رقم 1275 (شهادة-مؤسسة ناشئة/ شهادة-براءة اختراع)، قدمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية مخططها العملي الذي ضمنته جملة من التصورات والمقترحات لتطبيق القرار. حيث تم إعداد رزنامة للقاءات وجلسات عمل مع مختلف الفاعلين في مؤسسات التعليم العالي لتنفيذ هذا القرار خلال السنة الجامعية (2022 /2023).

ويرمي المسعى العام لهذا القرار ‘الحيوي والاستراتيجي الذي أصدره الوزير إلى ‘المساهمة في تحقيق الالتزام الـ41 من التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي ينص على جعل الجامعة الجزائرية مركز إشعاع محلي ووطني ودولي. كما يهدف إلى تكوين مواطن صالح ومنتج وجيل من الطلبة رواد أعمال. قادرين على خلق الثروة ومناصب الشغل. ومن ثم تحقيق معدلات نمو اقتصادي معتبرة. تساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتشمل آليات تنفيذ هذا القرار أربعة محاور كبرى تتمثل في الجانب البيداغوجي والتحسيس والتدريب. والعلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة كذلك إلى “براءات الاختراع +لابل مشروع مبتكر و لابل مؤسسة ناشئة.

كما يرتكز الجانب البيداغوجي على ست نقاط أساسية هي الفكرة المبتكرة، فريق العمل، إعداد المذكرة والإشراف، ولجنة مناقشة الشهادة. أما الشق المتصل بالعلاقة مع المحيط الخارجي، فيتمثل في القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات الكبرى. بالإضافة كذلك إلى لقاءات الأعمال وزيارات إلى المعارض الوطنية والدولية.

وبالنسبة لإجراءات براءات الاختراع “لابل مشروع مبتكر” و “لابل مؤسسة ناشئة”. تتكفل الجامعة بآليات تسديد مصاريف ورسوم حقوق الملكية الفكرية وإبرام وتفعيل اتفاقيات بين الجامعة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبين الجامعة والمعهد الوطني للملكية الصناعية.

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