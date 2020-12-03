تقديم المتورطين في قضية سرقة 70 مليون أمام وكيل جمهورية محكمة حسين داي

سيتم اليوم الخميس، تقديم المتورطين في قضية سرقة مبلغ 70 مليونا من مواطن بالقبة، أمام وكيل جمهورية محكمة حسين داي.

وقد ألقى أمن براقي بالجزائر العاصمة، الأحد الماضي، القبض على المتورطين في حادثة سرقة 70 مليون سنتيم بالقبة.

وكشف أمن براقي أنه تم استرجاع السيارة، والمسجلة باسم سيدة والتي هي حماة السارق.

وأوضح أمن براقي أن المتورطان في القضية، يبلغان من العمر 32 عاما، ومسبوقان قضائيا.

وكشف الشاب ضحية السرقة بالقبة والمنحدر من ولاية البويرة، في تصريح لتلفزيون النهار، تفاصيل تعرضه للسرقة في القبة.

وقال الضحية انه اتفق مع أحد المشتبه فيهم لشراء مبلغ من العملة الصعبة، والذي تواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنقل الضحية من البويرة الى العاصمة، السبت الماضي، بعدما اتفق مع المعني الالتقاء في بلدية القبة.

وأضاف ذات المتحدث ان المشتبه فيه صعد معه في سيارته وقام بحساب المبلغ المالي، وتظاهر أحد الموقوفين امام الضحية انه يتصل بوالدته.

وأفاد ان المشتبه فيه قام بمسكه من رقبته وحاول ذبحه، ولكنه قاومه وخرج من السيارة، بعدما شاهد شركاء المشتبه فيه قادمين نحوه.