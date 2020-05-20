تقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين إلى غد الخميس

تقرر وبصفة رسمية تقديم تواريخ صب معاشات المتقاعدين الى يوم غد الخميس الموافق لتاريخ 21 ماي.

وقالت مصادر رسمية، بأن مدير بريد الجزائر قد وافق على تقديم تواريخ سحب المتقاعدين الذين يتقاضون معاشاتهم ايام 22 و24 و26 من كل شهر الى21 ماي الجاري أي غدا الخميس.

أما بشأن الفئة التي تتقاضى معاشها يوم العشرين من كل شهر فستسلم معاشها اليوم الاربعاء بشكل عادي.

وقد أكد مدير بريد الجزائر على أن ابواب المراكز البريدية ستفتتح يوم الجمعة امام فئة المتقاعدين لسحب معاشاتها بكل أريحية.

والجدير بالذكر فقد ضخت ادارة الصندوق الوطني للتقاعد غلافا ماليا قدر بعشرة ألاف وثمانمائة مليار يوم السابع عشر ماي.