تقديم جواز التلقيح إجباري على الحدود وفي بعض الفضاءات العامة

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 99 مرسوما تنفيذيا يتضمن إحداث جواز التلقيح. وإلزامية تقديمه عند الدخول إلى التراب الوطـني أو الخروج منه. وكذا عند دخول الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أوالتي تستقبل الجمهور.

وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-544 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث جواز التلقيح.

كما ينص ذات المرسوم الذي وقعه من طرف الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على إجبارية إستظهار جواز التلقيح عند الدخول إلى التراب الوطني أوالخروج منه. بالإضافة إلى إلزامية تقديم ذات الجواز عند دخول الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أوالتي تستقبل الجمهور. والتي تجري فيها المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أوالرياضي أوالاحتفالي.

وتعلق الامر بالفضاءات التالية:

الملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية.

قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح.

الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات.

قاعات السينما والمسارح والمتاحف وفضاءات وأماكن العروض.

فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والأحداث ذات الطابع الوطني والمـحلي.

القاعات والصالونات والمعارض.

قاعات الحفلات.

الحمامات.

كما أكد ذات المرسوم على إمكانية مراجعة قائمة الفضاءات والأماكن والمباني المذكورة أعلاه، وذلك حسب تطور الوضعية الوبائية في البلاد. ويتعين على مسؤولي ومسيري الفضاءات والأماكن والمباني وكذا منظمي التظاهرات والأحداث المذكورة ضمان مراقبة الدخول. وكذا فرض تقديم جواز التلقيح بكل الوسائل، بما في ذلك اللجوء إلى القوة العمومية.

الجواز الصحي إجباري للدخول إلى هذه الأماكن