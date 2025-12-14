تقديم دروس الدعم لهذه الفئة من التلاميذ في عطلة الشتاء

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، من أجل تنظيم حصص للدعم البيداغوجي لفائدة التلاميذ المترشحين لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2026.

وجاء هذا القرار في مراسلة رسمية صادرة عن المدير العام للتعليم بموجهة إلى مديرات ومديري التربية عبر الوطن، تهدف إلى تعزيز مرافقة التلاميذ. وضمان تحضيرهم الأمثل لهذين الاستحقاقين الوطنيين الهامين.

وأوضحت الوزارة أن حصص الدعم ستُنظم وفق صيغ متعددة، تشمل الحصص المؤطرة، والمذاكرة المحروسة. وحصص المراجعة ضمن أفواج، على أن تقوم كل مؤسسة تربوية بإعداد جدول مواقيت خاص بهذه العملية.

وفي هذا السياق، دعت وزارة التربية الوطنية مديري المتوسطات والثانويات إلى تحسيس الأساتذة والتلاميذ بالأهمية البيداغوجية لهذه الحصص. إلى جانب ضمان إعلام واسع لأولياء التلاميذ بكل الجوانب التنظيمية المتعلقة بها.

كما شددت الوزارة على ضرورة توفير الظروف التنظيمية والبيداغوجية الملائمة لإنجاح هذه ، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها. وموافاتها بوضعية إحصائية عن تنظيم هذه الحصص مباشرة بعد نهاية العملية في أجل أقصاه الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.