تقديم رجال شرطة بمطار هواري بومدين في حادثة وفاة شابين في الطائرة أمام وكيل الجمهورية

قدمت مصالح الأمن للمقاطعة الشرقية بباب الزوار اليوم الأحد 4 مشتبه فيهم يزوالون عملهم في مطار هواري بومدين الدولي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، للتحقيق معهم حول حادثة وفاة شابين في أحد اجزاء طائرة الخطوط الجوية الجزائرية.

وحسب مصادر النهار فإن المشتبه فيهم، يتواجد بينهم ضابط شرطة، بينما باقي المتهمين فهم أعوان أمن بالمطار وجه لهم الاتهام في أعقاب التحريات التي باشرتها ذات المصالح في القضية، بأمر من نيابة المحكمة، والتي أسفرت عن توقيف 6 متهمين، تم إيداع 4 منهم رهن الحبس المؤقت ، الاسبوع الفارط بأمر من قاضي التحقيق، فيما تم وضع متهمين إثنين تحت نظام الرقابة القضائية.

ويواجه المشتبه فيهم الاربع تهمة الإهمال الخطير المؤدي إلى وفاة شخصين، أمام وكيل الجمهورية إلى حين احالتهم أمام قاضي التحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق.