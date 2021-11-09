تقديم شهادة تلقيح لشراء تذكرة مباراة الخضر أمام بوركينافاسو

إشترط الإتحاد الجزائري لكرة القدم تقديم شهادة التلقيح للدخول إلى المنشآت الرياضية عند شراء التذكرة وكذا عند دخول الملاعب.

هذا وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قد وافق على طلب الفاف بخصوص حضور 14000 متفرج للقاء المنتخب الوطني أمام نظيره البوركينابي شرط تنفيذ إجراء تقديم شهادة التلقيح.

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