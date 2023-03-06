تقديم صب معاشات المتقاعدين لهذا التاريخ

قال جعفر عبدلي مدير الصندوق الوطني للتقاعد، أن الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية وصرح بها سيتم صبها قبل شهر رمضان.

وأضاف عبدلي في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن منح التقاعد وصب المعاشات يخضع لرزنامة مضبوطة مع مراكز البريد. والتي تكون من 15 الى 26 من كل شهر. مضيفا أن كل المعاشات للعمال الأجراء وغير الأجراء تصب من 10 الى 20 من كل شهر.

وأشار عبدلي إلى أن، 10 مارس يخص المستفيدين من معاش ومنحة التقاعد لدى صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء. منحة التقاعد للعمال الأجراء تكون بداية من 15 من كل شهر. وأشار إلى أن المتقاعدين الذين يتلقون رواتبهم من 21 الى 26 سيتم تقديمها. حيث أن المتقاعدين الذين يتلقون رواتبهم في 21 و22 في مارس سيستلمونها في 18 مارس. والمستفيدين من معاش في 23 و24 سيتم تقديمها إلى 19 مارس. بالإَافة كذلك إلى المستفيدين من المعاشات من 25 و26 سيتم تقديمها إلى 20 مارس.

وكشف في سياق ذي صلة، أن الزيادات ستكون فيها المخلفات لشهري جانفي وفيفري. بالإضافة كذلك إلى فتح أرضية رقمية للمستفيدين لمعرفة المبلغ الذي سيتقاضونه وكل الزيادات المقررة شهريا. حيث باتت جاهزة هذه الأرضية بداية من اليوم.