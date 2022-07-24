تقديم طالبة وأكثر من 50 أستاذ ومديرة مركز بتهم الغش أمام المحكمة

تم تقديم، اليوم الأحد، طالبة وأكثر من 50 أستاذا ومدير مركز مدرسة “كانون الباي” أما محكمة دار البيضاء. وهذا بتهم الغش في الامتحانات.

كما تم تحويل المشتبه فيهم، مجددا بطلب من النيابة إلى مركز الأمن لإعادة التقديمة. لأجل سماع بعض الطراف واستكمال إجراءات التحقيق.

في حين، جاء تقديم الأطراف محل الاتهام في أعقاب تحقيقات معمقة لاكتشاف حالة غش لتلميذة خلال اجتيازها شهادة التعليم الأساسي “بيام” العام الفارط. التحريات توصلت إلى وجود تواطؤ داخلي من مركز الامتحان وتم توجيه الاتهام إلى المديرة “ع.س”.

تفجير القضية جاء في أعقاب شكوى تقدمت بها الأكاديمية شرق العاصمة، بعد إشهار نتائج الامتحانات. أين تم الإشارة للتلميذة بعبارة ” محاولة الغش”، ورسوبها في اجتياز الامتحان والظفر بالشهادة.

التحريات حسب مصادر النهار توصلت إلى أن التلميذة كانوا يستبدلون ورقة الاجابة الخاصة بها بورقة إجابة أخرى محل الجريمة، في كل المواد الممتحنة.

كشف الفضيحة جاء في أعقاب الوقوع في خطأ من طرف احد الأساتذة الذي وضع ورقة إجابة للتلميذة ممضاة بامضاء خاطئ.

التحريات توصلت إلى وجود ورقتي إجابة لمادة ممتحنة بامضاءين مختلفين.