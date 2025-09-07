تقديم طلبات تحويل التلاميذ عبر النظام المعلوماتي بداية من الغد

أعلنت وزارة التربية الوطنية الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم من مؤسسة للتربية والتعليم إلى أخرى، أن تفعيل آلية تقديم طلبات التحويل الرقمي عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية للسنة الدراسية 2025-2026 ستكون متاحة ابتداء من يوم الإثنين 08 سبتمبر 2025.

وحسب بيان للوزارة، فإن الولي أو الوصي الشرعي يقوم بطلب التحويل إلكترونيا عن بعد عبر حسابه الخاص في فضاء الأولياء. ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط: //awlyaa.education.dz: https. من خلال ملء استمارة طلب التحويل الالكترونية مع رفع إحدى الوثائق الثبوتية.

وتتمثل الوثائق الثبوتية في وثيقة تثبت الإقامة في القطاع الجغرافي للمؤسسة المستقبلة. أو تواجد مقر عمل الولي أو الوصي الشرعي في محيطها حسب الحالة. بالإضافة كذلك إلى تقرير صحي يثبت المرض المزمن و/ أو الإعاقة حسب الحالة. يمنحه طبيب الصحة المدرسية التابع لوحدة الكشف والمتابعة.

كما يقوم مدير المؤسسة التربوية المستقبلة بدراسة طلبات التحويل إلكترونيا وإبداء الرأي عبر حسابه الخاص في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. في أجل لا يتعدى ثمان وأربعين (48 سا) ساعة من تاريخ تقديم طلب التحويل. ويبلّغ الأولياء الذين قدّموا طلبات تحويل أبنائهم برأي مدير المؤسسة التربوية المستقبلة عبر نفس الفضاء وعن طريق إدارة هذه المؤسسة.

وسيلتحق التلميذ(ة) بالمؤسسة المستقبِلة بعد إشعار وليه أو وصيه الشرعي بقبول طلب التحويل في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة (48 سا) من تاريخ إشعاره بقبول طلبه.

وأكدت وزارة التربية الوطنية في بيانها، أن كل تحويل يتم خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعدّ لاغيا وعديم الأثر.

