تقديم لحم الخنزير للمسافرين.. الجوية العراقية توضح

نفت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية المعلومات المتداولة عن تقديم وجبات طعام تحتوي على لحم الخنزير للمسافرين عبر جميع رحلاتها.

كما قالت الشركة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” أمس الجمعة: “تعتمد الشركة سياسة محددة في تجهيز الرحلات”. “أما عن طريق تجهيز الرحلة بوجبات الطعام ذهابا وإيابا، أو تجهيزها من خلال شركات يتم الاتفاق معها على أن يكون التجهيز”. “مطابقا للمواصفات المعتمدة لدى الخطوط الجوية العراقية والتي تراعي من خلالها الشريعة الإسلامية”.

في حين، أضاف البيان:”تود إدارة الشركة أن توضح أن الصورة المتداولة لا تحتوي على شعار الشركة المعتمد في جميع وجباتها المقدمة للمسافرين الكرام”. لذا “نرجوا من جميع وسائل الإعلام والمدونين على منصات التواصل الاجتماعي عدم الانجرار وراء مثل هكذا معلومات كاذبة”. و”التأكد من المصادر الرسمية قبل الترويج لها”.

وتابع:”مكتب الخطوط الجوية العراقية في ألمانيا كان قد أصدر بيانا حول هذه الحالة أكد من خلاله على تأخر وصول الطائرة المخصصة لنقل الجالية العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية مما اضطر المكتب الى إسكان المسافرين فندقيا على نفقة الشركة”.

وأوضحت الشركة أنه: “بالتزامن مع موسم أعياد رأس السنة في أوروبا بادرت إدارة الفندق بتوزيع وجبات طعام”. و”هدايا رمزية لجميع النزلاء وبضمنهم مسافري الخطوط الجوية العراقية”. و”بعد التأكد تبين أن الوجبة التي نشرت صورتها هي ذاتها التي تم توزيعها من قبل الفندق، ولا صلة لشركتنا بها”.

وتداولت وسائل إعلام محلية خبرا مفاده تقديم الخطوط الجوية العراقية لحم الخنزير لركابها عبر إحدى رحلاتها القادمة من ألمانيا للعراق. كما أوضحت أن أحد الركاب اكتشف بالصدفة الأمر. حيث تم وضع لحم الخنزير داخل الساندويتشات أثناء تقديم وجبة الغداء للركاب.