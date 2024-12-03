تقديم لقاءات الكأس لممثلي الجزائر قاريا

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن الترتيبات الخاصة بمنافسة كأس الجزائر 2025، والتي ستجرى القرعة الخاصة بدورها الـ 32، هذا الخميس، بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة.

وكشفت “الفاف” في بيان لها، بأن القرعة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 17:00، ستشمل كل الأدوار دفعة واحدة.

مبرزة بأن لقاءات الدور الـ 32، والذي سيعرف دخول أندية البطولة المحترفة. ستلعب على أرضية ميدان الفريق الذي يسحب أولا.

على أن يستقبل في الدور الـ 16 الفريق المتأهل المسجل أولا في النمودج المعد مسبقا. وهو ما سيتم اعتماده أيضا في الدور ثمن النهائي.

فيما ستقام لقاءات ربع ونصف نهائي السيدة “الكأس” في ملاعب كبرى محايدة معتمدة بتقنية “الفار”.

كما حددت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، التابعة لـ “الفاف” أيام 2 و3 و4 جانفي 2025. موعدا لإجراء لقاءات الدور الـ 32.

مع تقديم لقاءات ممثلي الجزائري قاريا ( مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة) إلى يومي الـ 31 ديسمبر 2024 والـ 1 جانفي 2025.

وفي المقابل، أوضحت “الفاف” بأن لقاءات الدور الـ 16 لمنافسة الكأس، ستلعب يومي الـ 10 والـ 11 جانفي القادم.

مشيرة إلى أن النادي الذي يلعب بميدانه في الأدوار الـ 32 والـ 16 وثمن النهائي. سيكون مسؤولا عن الجوانب التنظيمية (الأمن سيارة الإسعاف، الطبيب). فيما يكون الفريق الزائر مطالبا بتغيير اللباس في حال التشابه في ألوان الفريقين.