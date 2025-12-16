إعــــلانات
تقديم لقاء المولودية وبن عكنون في ثمن نهائي كأس الجزائر

بقلم محمد لمين صحراوي
تقديم لقاء المولودية وبن عكنون في ثمن نهائي كأس الجزائر
كشفت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، عن البرنامج الكامل للدور ثمن النهائي، لموسم 2026، والذي كان مقررا أن تلعب لقاءاته أيام الـ 15 والـ 16 والـ 17 جانفي 2026.

وإلى جانب تقديم لقاء اتحاد الحراش واتحاد العاصمة، إلى يوم الاثنين الـ 12 من جانفي. بسبب التزام “أبناء سوسطارة” بلقاء “السوبر” أمام مولودية الجزائر. تقرر أيضا تقديم لقاء الأخير، أمام نجم بن عكنون، إلى يوم الثلاثاء الـ 13 من نفس الشهر.

وجاءت البرنامج الكامل للدور ثمن النهائي من السيدة الكأس، على النحو التالي:

