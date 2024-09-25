تقديم مساعدات غذائية لمخيمات اللاجئين الصحراويين إثر الفيضانات بالداخلة

سلمت السلطات المحلية لولاية تندوف مساعدات غذائية و لوجيستية لفائدة اللاجئين الصحراويين. إثر تضررهم من الفيضانات التي إجتاحت مخيم ولاية الداخلة قبل يومين.

وأشار والي تندوف مصطفى دحو في تصريح للصحافة أن هذه المبادرة التضامنية جاءت تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد. بالتدخل العاجل من أجل التكفل و تخفيف الأزمة على المتضررين من الأشقاء الصحراويين. مبرزا أن مساعدات أخرى ستصل تباعا في نفس الإطار.

وأكد ذات المسؤول أن هذه العملية التضامنية مع الأشقاء الصحراويين جاءت بعد التقلبات الجوية السيئة التي عرفتها المنطقة مؤخرا. و خاصة مخيم ولاية الداخلة.

وقد استهدفت هذه المساعدات الإنسانية زهاء 200 عائلة صحراوية متضررة من الأمطار استفادت من خيم و أغطية. بالإضافة كذلك إلى مختلف المواد الغذائية التي من شأنها ضمان إحتياجاتها. وهي المساعدات المقدمة من طرف السلطات الولائية. و كذا بعض هيئات الإغاثة الأممية.