تقديم مشروع مرسوم يحدد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية للأشخاص الأجانب

قدّم وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، امام الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.

وذلك تطبيقا لأحكام المادة 300 من القانون رقم 18 ـ 11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، المتعلّق بالصحة.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تمكين الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من الاستجابة للزيادة الكبيرة في عدد المرضى الأجانب المستفيدين من التكفّل بالخدمات العلاجية عبر كامل التراب الوطني.

بالإضافة الى التوفر على موارد خاصة يمكن تخصيصها لتمويل بعض النشاطات والاحتياجات ذات الأولوية لمؤسسات الصحة.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد ترأس اليوم الأربعاء، ، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة درست فيه عدة نقاط.