تقديم ملف لتصنيف حديقة الحامة إلى مستوى الحدائق العالمية

إنطلقت فعاليات الندوة الدولية التي تهدف إلى تصنيف حديقة التجارب بالحامة كإرث عالمي بحضور والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ.

وحضر إلى جانب الوالي عدد من الوزراء على غرار وزيرة البئية والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

كما يشارك في هذه الندوة العديد من الخبراء في المجال البيئي قصد إبراز الثروة التي تزخر بها الحديقة.

وما تضمه من نباتات نادرة الوجود.

وقال والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ أن هذه المحاضرة تهدف إلى كيفية تصنيف هذا المرفق ضمن مجال النباتات.

وكذا التنوع البيولوجي للتراث العالمي للمنظمة الدولية اليونسكو.

و ستسمح المحاضرة بتقاسم التجارب والمهارة بين هؤلاء الخبراء الأجانب .

من جهته كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على هامش فعاليات الندوة الدولية حول حديقة الحامّة بأنّ هذه الأخيرة تعتبر إرث بيئي ثقافي بإمتياز.

خاصة وأن الحديقة صور بها أكبر المشاهد العالمية الهوليدية. فيما صرح مدير حديقة التجارب بالحامة ان الجزائر قدمت ملفا من أجل الوصول إلى تصنيف يرفعها إلى مستوى الحدائق العالمية مشيرا بأن التصنيف سيكون خلال الموسم القادم .