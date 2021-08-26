تقديم منحة لعائلات شهداء الحرائق بالناحية العسكرية الخامسة

قامت لجان تابعة للقطاعين العسكريين سوق أهراس وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة، أمس الأربعاء، بزيارة لعائلات شهداء الواجب الوطني بمقر سكناه.

أين تم تقديم المنحة التي أمر بصرفها رئيس الجمهورية، لفائدة عائلات شهداء الحرائق الأخيرة وسط جو أخوي وعائلي.

وجاءت هذه العملية، في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بصرف منحة لعائلات الشهداء ضحايا الحرائق الأخيرة التي عرفتها بلادنا، وعملا بتوجيهات الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

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