تقديم مواجهة الكأس بين رائد القبة وشبيبة الساورة

أعلنت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تقديم مواجهة رائد القبة والضيف شبيبة الساورة، ضمن الدور الـ 16.

وحسبما جاء في موقع “الفاف” فإن المباراة التي كان مقررا أن تلعب يوم السبت 18 جانفي، تم تقديمها إلى يوم الثلاثاء الـ 14 من الشهر ذاته.

كما أوضحت الاتحادية، بأن المباراة ستقام بملعب “بن حداد” بالقبة، مثلما كان مبرمجا سابقا، وذلك، بداية من الساعة 14:00.

وتأهل رائد القبة، المنتمي إلى قسم الهواة إلى هذا الدور. بعد الفوز بثنائية نظيفة على ضيفه غالي معسكر، من نفس القسم.

بينما أقصى شبيبة الساورة، اتحاد خنشلة، في طريقه إلى الدور الـ 16 للسيدة الكأس. بعدما فاز عليه في بشار، بنتيجة 2-1.

