تقديم موسم العمرة بداية من شهر محرم المقبل

شرعت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، في تطبيق تعديلات أقرتها بهدف زيادة عدد المعتمرين والحجاج.

وفقا لرؤية المملكة إلى غاية 2030، وقالت الوزارة إن التعديلات الجديدة، تقضي بتقديم موسم العمرة.

ليكون إعتبارا من بداية محرم القادم “أي بعد نحو 10 أيام”، بدلا مما هو معتاد عليه في كل عام إعتبارا من بداية شهر فيفري.

كما أشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية في إصدار تأشيرات المعتمرين للموسم الجديد.

وذلك توافقا مع رؤية المملكة إلى غاية سنة 2030 لزيادة أعداد المعتمرين والحجاج.

وأكد عبد الفتاح مشّاط نائب وزير الحج والعمرة، أن الوزارة تسعى كذلك إلى تسهيل دخول الحجاج من المنافذ السعودية.

واختصار مدة بقائهم في المطارات إلى دقائق عدة بدلا من 30-40 دقيقة.

وأضاف “طبقنا في العام الماضي تجربة إنهاء إجراءات الحاج قبل وصوله للمملكة بالتنسيق مع مطارات بلاده”.

“بحيث يخرج الحاج من الطائرة للحافلة مباشرة”.

ووصل عدد المعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة خلال العام الماضي إلى 7 ملايين معتم.

وتطمح السعودية إلى زيادة عددهم إلى 15 مليونا مع حلول 2022، و30 مليونا في 2030.