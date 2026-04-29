تقديم موعد رحلة سكيكدة – مرسيليا.. المؤسسة الوطنية للنقل البحري توضح

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، عن تقديم موعد رحلة سكيكدة - مرسيليا، التي كانت مبرمجة سلفا يوم 3 ماي 2026، إلى يوم 1 ماي 2025.

وأوضحت المؤسسة أن عملية تسجيل المسافرين ستكون بداية من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية الساعة 12:00 (منتصف النهار). داعية زبائنها المعنيين بهذه الرحلة إلى أخذ هذا التعديل بعين الاعتبار.

واعتذرت المؤسسة عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا التغيير. مؤكدة وضعها أرقامًا هاتفية تحت تصرف المسافرين من أجل الاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات.