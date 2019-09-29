تقديم موقوفين اثنين بجمعية “راج” أمام محكمة سيدي امحمد

قدمت فرقة الأبحاث للدرك بباب جديد، صبيحة اليوم الأحد، عضوين في جمعية “راج”، للمثول أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الموقوفين هما الشابين كريم بوتاتة واحسن قاضي اللذين جرى توقيفهما الخميس الفارط أمام ساحة البريد المركزي.

وسيمثل المشتبه بهما خلال الساعات المقبلة أمام قاضي التحقيق للسماع إليهما بخصوص التهم الموجهة إليهما خلال التحقيقات الأولية.

وشهد محيط مقر المحكمة تطويقا أمنيا منذ ساعات الصباح الأولى، تحسبا لتجمهر مواطنين من بينهم أهالي الموقوفين.

وقد شهد مقر المحكمة في الأيام الماضية عدة احتجاجات مماثلة قام خلالها المتجمهرون بترديد شعارات تندد باعتقال الموقوفين.