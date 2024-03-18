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فن وثقافة

تقديم ودراسة نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية بمجلس الأمة

بقلم نسرين محفوف
تقديم ودراسة نص القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية بمجلس الأمة
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عرضت صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون، اليوم الإثنين، مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية. أمام أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة برئاسة محفوظ بوصبع رئيس اللجنة. وذلك بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. المنبثق من التزاماته 54 لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية ومن بينها السينما.

رابط دائم : https://nhar.tv/RJQ4v
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