تقديم وديتي المنتخب الوطني (-20 سنة) أمام النيجر

تقرر تقديم المواجهتين الوديتين للمنتخب الوطني (-20 سنة)، أمام منتخب النيجر، إلى تاريخ 19 و22 مارس الجاري، بدل 20 و24 من ذات الشهر.

وكشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، أن قرار تقديم هاتين المواجهيتن الوديتين، جاء بعد طلب من الإتحاد النيجري لكرة القدم.

كما أوضحت “الفاف”، في بيانها، أن المواجهة الودية المرتقبة بين المنتخبين، ستجرى بملعب “20 أوت” بالعاصمة، على الساعة السادسة مساء.

وتدخل هذه المباراة الودية ضمن تحضيرات الخضر، التي تسبق مواجهة نظيرهم التونسي، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا (-20 سنة).