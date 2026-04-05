تقديم ومناقشة مشروع الانتخابات غدا بالمجلس الشعبي الوطني

يعقد غدًا الإثنين، المجلس الشعبي الوطني، جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد الدوائر الإنتخابية. وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان والتصويت عليه.

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم غدٍ الإثنين 06 أفريل 2026، على الساعة التاسعة (09:00) صباحًا. بجلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

كما يتم في نفس اليوم التصويت على مشروع هذا القانون، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة 15.00 مساءً.

