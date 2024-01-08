تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية بالمجلس الشعبي الوطني

عرضت صورية مولولجي وزيرة الثقافة والفنون اليوم الاثنين مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة العلوي عبد الله، رئيس اللجنة، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وحسب بيان وزارة الثقافة، فقد أفادت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة قانونية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الانتاجية والخدماتية المتصلة بالصناعة السينماتوغرافية كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرس الطابع الصناعي للسينما في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة الرامية لتطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال، كما تساهم كذلك في خلق مناصب الشغل وهو ما ينسجم مع سياسة الدولة من الناحية الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستثمار وكذا تقديم كل التحفيزات والتسهيلات للمهنيين.

وأضافت أن مشروع هذا القانون يتضمن 85 مادة موزعة على الأبواب الآتية:

الباب الأول: أحكام عامة،

الباب الثاني: ممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية،

الباب الثالث: التأشيرات،

الباب الرابع: السجل العمومي الوطني للسينما،

الباب الخامس: دعم الصناعة السينماتوغرافية،

الباب السادس: المهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينمائي،

الباب السابع: معاينة المخالفات والعقوبات،

الباب الثامن: الأحكام الانتقالية والنهائية.

وفي الأخير أكّدت على أهمية مشروع هذا القانون وحيويته لتأطير مختلف الإجراءات المرتبطة بترقية الإنتاج السينمائي واستغلاله وتوزيعهن وكذا تفعيل المقاربة الاقتصادية في مجال الإبداع السينمائي وفي خلق وضبط آليات جديدة لتمويل المشاريع والأعمال السينمائية

وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات والسادة النواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجابت عليها الوزيرة.