تقديم 11 شخصا أمام العدالة تورطوا في قضايا مختلفة بالشلف

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن الكريمية بولاية الشلف، خلال الشهر المنصرم من توقيف 11 شخصا في تورطوا في قضايا.

كما تم ظبط كمية من الكيف المعالج تقدربـ 6 .22غرام و 30 قرص مهلوس.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 41 سنة توبعوا في قضايا منها

3 قضايا تتعلق بالحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، وقضيتين بخصوص حمل سلاح أبيض توبع فيها 6 أشخاص.

وقد أوقفت ذات الجهة الأمنية شخص مبحوث عنه، حول قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الاعداد لجناية السرقة بالعنف.

كما تم توقيف شخص محل بحث من قبل الجهات القضائية حول قضية التحطيم العمدي لملك الغير.

وبعد إستكمال الملفات الجزائية في حق المشتبه فيهم أحيلوا أمام محكمة العطاف بولاية الشلف، يبرز البيان.