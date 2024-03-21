تقديم 11 مشتبه فيهم من تجار “الكابة” للتحقيق لإدخال سلع مهرّبة عبر المطار

قدمت مصالح أمن المطار بالجزائر العاصمة ،اليوم الخميس 11 مشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية. لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، تم توقيفهم وهم بصدد الدخول إلى أرض الوطن أمسية يوم السبت الفارط.

وتأتي عملية تقديم المشتبه فيهم الـ11 والذين يتواجد بينهم امرأة إلى التحقيق أمام الجهات القضائية. في أعقاب عملية عملية كبيرة عرفها مطار الجزائر الدولي بداية الاسبوع الجاري، لحجز السلع المهربة عبر المطار بغرض التجارة. أو ما يُعرف بالعامية المحلية تجارة “الكابة” شنتها مصالح الأمن رفقة مصالح الجمارك.

وحسب مصادر النهار، مكنت العملية من حجز كمية كبيرة من الأجهزة الإلكترونية ” هواتف النقالة. لوحات إلكترونية ولواحقها ” وكذا الألبسة وغيرها.

وأحدثت العملية لغطا كبيرا في مطار هواري بومدين الدولي. حيث احتج المسافرون من ” تجار الكابة” على ذلك، مما أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وحسب ذات “المصادر” فإن المشتبه فيهم وجه لهم في إطار التحقيق الإبتدائي، تهما تتعلق بجنح مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة الاخلال بالنظام العام، والتحريض على الفوضى عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المرتقب أن يحال المعنيون للمحاكمة او على قاضي التحقيق، بعد استكمال السماع لأقوالهم أمام وكيل الجمهورية.