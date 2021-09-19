تقديم 14 مشتبه فيهم بينهم 6 متورطين في حرق الغابات بقالمة والبقية ينتمون إلى “ماك” أمام وكيل الجمهورية

تتواصل الحرب على المتورطين في قضية حرق الغابات، التي شهدتها عديد ولايات الوطن خلال صائفة العام الجاري. فبعدما كللت التحقيقات في القضية بتوقيف ما لا يقل عن 50 شخصا بكل من ولايات تيزي وزو، سطيف، غليزان، بجاية. لعلاقتهم المباشرة مع الجريمة المفتعلة، وأخرين ربطتهم علاقات خارجية، كانت من تدبير منظمتين إرهابيتين المسماة “ماك” و”رشاد”. وهذا لتنفيذ مخطط الإجرامي بداخل الوطن، بغرض زرع حالة اللا أمن والرعب بين أوساط السكان. تأتي عمليتين أخريتن، نفذها الأمن بكل من ولايتي بجابة وقالمة، أسفرتا عن توقيف 14 مشتبه فيهم.

وحسب ما أوردته مصادر “النهار” فإن العملية الأولى أطاحت بـ8 مشتبه فيهم من ولاية بجاية، ينتمون إلى المنظمة الإرهابية “ماك”. التي يمتد نشاطها إلى خارج الوطن، برئاسة المتهم الفار “فرحات مهني“، وتم تقديم المعنيين، الأحد،أمام وكيل الجهورية بمحكمة سيدي امحمد. إلى حين يتم إحالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة للسماع إليهم في محاضر رسمية.

حيث يأتي تقديم المشتبه فيهم الثمانية، عقب سلسلة تحقيقات معمقة، تشرف عليها الأجهزة الأمينة، بعد ثبوت رصد اتصالات بأطراف خارجية. تسعى إلى ضرب أمن واستقرار الوطن، عن طريق استغلال عناصر أو خلايا نائمة، لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.

وأما العملية الثانية، حسب المصدر نفسه، فقد أسفرت عن توقيف 6 بولاية قالمة شرق الوطن. وهذا بتهمة تورطهم في مخطط حرق الغابات، الذي حاكته أيادي خارجية.

وجرى تقديم المتهمين في حرق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، للسماع إليهم، قبل أن يتم إحالتهم على قاضي التحقيق. وهذا لإستجوابهم بخصوص التهم المنسوبة إليهم، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات في القضيتين لاحقا.

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