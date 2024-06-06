تقديم 20 مشتبها فيهم أمام القضاء بسبب تجاوزات في مديريات ولائية للخدمات الجامعية

أمرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي بفتح تحقيق حول قضايا فساد في بعض مديريات الخدمات الجامعية.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية، فإنه وعملا بأحكام الـمـادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية،فإنه وعلى إثر معلومات واردة من مبلِّغ حول وقائع فساد. في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية. تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الديوان الـمركزي لقمع الفساد.

وتوصلت نتائج التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات في المديريات الولائية للخدمات الجامعية بالجلفة، وهران، ومستغانم. من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية. بغرض منح إمتيازات غير مبررة للغير.

وقد تم بتاريخ 05 جوان 2024 تم تقديم 20 شخصا مشتبها فيه أمام النيابة، وفتح تحقيق قضائي ضدهم. بجنح منح والاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير. بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. إساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي لأموال عمومية.

كما تم بعد إستجواب الـمتهمين من طرف قاضي التحقيق، إصدار أمر بإيداع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بمدير الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا. وهران حاليا ومتعاملين خواص ووضع بقية المتهمين تحت نظام الرقابة القضائية.