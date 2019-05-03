تقديم 3 أشخاص أمام العدالة تورطوا في قضايا مختلفة بالمسيلة

تمكنت عناصرالشرطة للأمنين الحضرين الخامس والسابع لأمن المسيلة، من تقديم 3 أشخاص أمام العدالة في قضايا مختلفة.

وحسبما أفاد به بيان لذات السلك الأمني، فإن القضية الأولى: تمثلت في قيام عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية المسيلة

بإنجاز ملف قضائي ضد المدعو “م،أ” البالغ من العمر 26سنة عن قضية محاولة سرقة مركبة متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير.

وقائع القضية تعود إلى نهاية الشهر الفارط أين تقدم المدعو”ب*ب”البالغ من العمر 24 سنة إلى ذات المصالح من أجل ترسيم شكوى

لتعرضه لفعل السرقة الذي طال مركبته ضد شخص يجهله، على الفور تم التنقل لعين المكان، ليتبين أن المتشكى منه قام بالإصطدام

بالسيارة الثانية للشاكي أثناء محاولته الفرار على إثر ذلك تم توقيف المعني، وباستفاء كل الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام

وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، ليتم إحالة المشتبه فيه على جلسة المثول الفوري أمام محكمة الجنح ليصدر في حقه حكم

بشهرين حبس غيرنافذة وغرامة مالية قدرها20000 دينار، فيما تنازل الضحية عن المتابعة الجزائية.

القضية الثانية، تمثلت في تقديم شخصين أمام النيابة المحلية، من طرف عناصر الامن الحضري السابع عن قضية تكوين جمعية أشرار

والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية مع العصيان وغلق الطريق العمومي بواسطة الحجارة والعجلات المطاطية وإضرام النار بها.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو”ع م” البالغ من العمر 26سنة و المدعو”ب*ر” البالغ من العمر20 سنة اللذين قاما بالتعدي على ذات المصالح

وذلك أثناء تأدية مهامها مع إحداث الضوضاء والإخلال بالنظام العام، وقائع القضية تعود لمنتصف الشهرالمنصرم.

وبعد تكثيف التحريات والأبحاث من قبل ذات المصالح تم توقيف المشتبه فيهما، ليتم تقديم جميع الاطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة.

الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بذات المحكمة بخصوص جناية قطع الطريق العمومي وجنحتي العصيان والتجمهر.

حيث أصدر أمر بإيداعهما المشتبه فيهما بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة. يبرز البيان.