تقديم 3 إرهابيين كانوا بصدد تنفيذ تفجيرات أمام وكيل الجمهورية

قدمت مصالح أمن العاصمة، صبيحة الخميس 3 مشتبه فيهم ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة بأرض الوطن.

وقالت مصادر النهار، أن المشتبه فيهم الثلاث، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية للتحقيق معهم، بعد ثلاث عمليات توقيف متتالية، على مستوى ولايات، المدية، تلمسان، وبشار.

حيث كان الموقوفون ينشطون بمعاقل الإرهابيين، لتنفيذ عمليات اجرامية خطيرة للغاية.

وأوردت ذات المصادر حصريا “للنهار”، أن المشتبه فيهم كانوا بصدد تنفيذ تفجيرات تستهدف مؤسسات حساسة بالعاصمة، وفق مخطط إجرامي، تم الاتفاق عليه قبل عدة أشهر وكانت العملية محل متابعة وتحقيق، من طرف مصالح الأمن العسكري، في إطار مكافحة الارهاب.

وتوصل المحققون في ذات القضية، ان العناصر الإرهابية ثلاثتهم كانوا في اتصال وتواصل مستمر، رغم تواجدهم في مناطق مختلفة، وهذا حسب ما كشفته تقنيات علمية عالية.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق، خلال الساعات المقبلة، لمواجهة تهم تتعلق بجنايات محاولة السفر إلى دولة أجنبية، ومحاولة التجنيد في إطار نشاط جماعة ارهابية وجناية الانخراط والانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بداخل وخارج الوطن.

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