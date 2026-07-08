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تقديم 40 مشتبها فيه بتزوير الإنتخابات التشريعية أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

بقلم النهار أونلاين
تقديم 40 مشتبها فيه بتزوير الإنتخابات التشريعية أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد
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مثل صبيحة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد، أزيد من 30 شخصا مشتبه فيهم. في قضية إرتكاب أعمال تزوير في الإنتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 2 جويلية الفارط.

المشتبه فيهم عددهم حوالي 40 شخصا، من بينهم مسؤولون مكاتب ومؤطرون لمكاتب الاقتراع ببلدتي عين بسام و بئر غبالو. و يشتبه فيهم بإرتكاب أعمال تزوير ومحاولات تفضيل لصالح حزب سياسي فاز بثلاثة مقاعد مع محاولة التزوير في القوائم. و عدد الاصوات و المساس بنزاهة الانتخابات التشريعية .

المشتبه فيهم تم تقديمهم صبيحة اليوم الأربعاء من قبل عناصر فرقة البحث و التدخل BRI.

رابط دائم : https://nhar.tv/zMzOt
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