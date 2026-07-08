تقديم 40 مشتبها فيه بتزوير الإنتخابات التشريعية أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

مثل صبيحة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد، أزيد من 30 شخصا مشتبه فيهم. في قضية إرتكاب أعمال تزوير في الإنتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 2 جويلية الفارط.

المشتبه فيهم عددهم حوالي 40 شخصا، من بينهم مسؤولون مكاتب ومؤطرون لمكاتب الاقتراع ببلدتي عين بسام و بئر غبالو. و يشتبه فيهم بإرتكاب أعمال تزوير ومحاولات تفضيل لصالح حزب سياسي فاز بثلاثة مقاعد مع محاولة التزوير في القوائم. و عدد الاصوات و المساس بنزاهة الانتخابات التشريعية .

المشتبه فيهم تم تقديمهم صبيحة اليوم الأربعاء من قبل عناصر فرقة البحث و التدخل BRI.