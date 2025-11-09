تقرت: إحباط نشاط شبكة لترويج الكوكايين وحجز كميات معتبرة من المخدرات

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتقرت، هذا الأسبوع، من إحباط نشاط شبكة إجرامية كانت بصدد تمرير وترويج شحنة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين. وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، لاسيما الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق ما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فقد جاءت العملية بعد انتشار محكم لعناصر الوحدات العملياتية. وغلق كافة المحاور والطرقات التي تنتهجها مختلف الشبكات الإجرامية للعبور والتهريب. ما مكن من وضع حد لنشاط هذه الشبكة وتوقيف شخصين، في حين لا يزال مشتبه فيه ثالث في حالة فرار.

وقد أسفرت العملية عن حجز 99.34 غرام من الكوكايين، و08 صفائح من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدره 800.66 غرام. إضافة إلى 48 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي”، فضلا عن مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 194 ألف دينار جزائري. وحجز مركبة سياحية ودراجة نارية وأربعة هواتف نقالة كانت تُستعمل في تنفيذ النشاط الإجرامي.

وتم على إثر العملية مباشرة التحقيق في القضية، وإنجاز ملف قضائي ضد المتورطين، مع تقديمهم أمام نيابة محكمة تقرت.

