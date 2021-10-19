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أخبار الجزائر

تقرت: الأمن يوقف بارون ويحجز 4200 قرص مهلوس

بقلم عبد العالي رحومة
تقرت: الأمن يوقف بارون ويحجز 4200 قرص مهلوس
حجز أقراص مهلوسة
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 تمكنت عناصر أمن ولاية تقرت، من توقيف شخص في العقد الثاني مشتبه فيه في قضية جناية التهريب باستعمال مركبة لبضاعة أجنبية تتمثل في المهلوسات ومؤثرات عقلية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد ضبطت كمية من المؤثرات العقلية تفوق 4200 قرص مؤثر عقلي من نوع بريقابالين 300 ملغ. حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أعيد تكييف القضية إلى جنحتي التهريب وصدر في حقه أمر إيداع.

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