تقرت: الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في ترويج الكوكايين

تمكنت مصالح أمن ولایة تقرت، ممثلة في عناصر الأمن الحضري الثاني خلال الأسبوع المنصرم

من توقیف شخصین في العقد الثاني والثالث من العمر. ومعالجة قضیة جنایة تكوین جمعیة أشرار لغرض حیازة وترویج وبیع المخدرات الصلبة (كوكایین) . بطریقة غیر شرعیة باستعمال وسیلة نقل، فیما بقي شخصین آخرین في حالة فرار.

حیثیات القضیة تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن الحضري الثاني تفید بتورط شخص ینشط في مجال ترویج المؤثرات العقلیة. أین تم إعداد خطة أمنیة محكمة والترصد للمشتبھ فیھ وتحت إشراف وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا. تم استصدار إذن بالتفتیش لمسكنھ،

والدي كانت نتائجه ایجابیة وكللت بحجز بطاقة ومرآة علیھما آثار مسحوق أبیض اللون. بالإضافة كذلك إلى حجز كیس بلاستیكي شفاف اللون یحتوي على مسحوق ابیض بوزن 400.39 غرام. 02 من الأسلحة البیضاء؛ حجز بطاقة تعریف بیومتریة لشریكھ(المشتبھ فیھ 02) في القضیة إضافة الى ثلاث دراجات ناریة.

ومواصلة لعملیات البحث والتحري، وتنشیط عنصر الاستعلام تم توقیف شریكه على متن دراجة ناریة، حیث بعد إخضاعھ لعملیة التلمس الجسدي عثر في جیب سرواله على مبلغ مالي قدره 24000 دج.

كما عثر تحت غطاء المقعد على كیس بلاستیكي أسود اللون مغلق وأكیاس بلاستیكیة صغیرة الحجم باللون الأزرق تحتوي على مسحوق أبیض بوزن 12.85 غرام متابعة للتحریات

والتحقیق تبین تورط شخصین أخری. وكذالك التوصل الى المكان الذي یتم تخزین المخدرات الصلبة فیه.

على الفور تم التنقل إلى غابات النخیل والذي كان المشتبھ فیھم یقومون بعملیاتھم المشبوھة على مستواھا. أین أثمرت المساعي الحثیثة العثور على 119.73غ من الكوكایین داخل كیس بلاستیكي

شفاف اللون مخبأة تحت جرید النخیل.

بعد استیفاء كافة الإجراءات القانونیة تم إنجاز أربعة ملفات قضائیة قدمت بموجبھا أمام وكیل

الجمھوریة المختص إقلیمیا، ضد المشتبھ فیھم.