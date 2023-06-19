تقرت: الإطاحة بشبكة لترويج المؤثرات وحجز أزيد من 20 ألف قرص

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين 24 و 43 سنة من العمر. ومعالجة قضية جنحة التهريب بإستعمال وسيلة نقل لمواد صيدلانية. ذات خصائص مخدرة ومؤثرات عقلية قصد البيع لبضاعة أجنبية تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني والصحة والعمومية.

وتتمثل القضية في حجز مهلوسات ومؤثرات العقلية، ذات منشأ أجنبي. لا توصف إلا بوصفة طبية بغرض البيع والترويج في إطار جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة.

حيثيات القضية تعود إلى قيام عناص الأمن بالمراقبة الأمنية والإدارية لجميع مستعملي الطريق الوطني رقم 03 على مستوى الحاجز الامني الثابت للمركبات بالمخرج الشمالي للمدينة. أين لفت إنتباههم سيارة نفعية مشبوهة، وبعد توقيفها وإخضاعها لتفتيش دقيق عثر بداخلها على كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة. كانت مخبأة بإحكام تحت غطاء أرضية المركبة وكذا تحت المقاعد قدرت بـ 20850 كبسولة من نوع بريقابلين 300 مغ أجنبية الصنع