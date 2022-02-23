تقرت: الاطاحة بمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بالأحياء السكنية 

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال اليومين الأخيرين من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من العمر . وحجز كميات من المخدرات (كيف معالج) ومؤثرات عقلية (صلبة) ومحاليل مخدرة، في ثلاث قضايا متفرقة .

تعود حيثيات القضية الأولى إلى ورود معلومات تفيد بقيام شخص مشبوه ببيع مخدرات وحبوب مهلوسة. بأحد الأحياء المعروفة كنقطة سوداء.

أين تم إعداد خطة أمنية مكنت من إيقاف المشتبه فيه وبعد عملية التلمس الجسدي. عثر على 4 قطع من المخدرات(كيف معالج) مهيئة للبيع يقدر وزنها بـ 5.5غ.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية. وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقه سنة حبس نافدة مع الإيداع وغرامة مالية تقدر بـ مئة ألف دج. عن جرم جنحة العرض بطريقة غير مشروعة للمخدرات بهدف الاستعمال الشخصي.

القضية الثانية

من جهة ثانية مواصلة تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بتقرت. من معالجة قضية تعود حيثياتها إلى ورود معلومات مفادها قيام شخص بترويج المخدرات بأحد الأحياء السكنية.

اين تمت مداهمة المكان المستغل من طرف هذا الأخير .حيث تم توقيفه وعند إجراء عملية لتلمس الجسدي عثر بجيب سرواله الأيمن على قطعة من المخدرات.

وكذا كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين وسكين من نوع اوكابي. بالإضافة إلى سكين حاد من نوع كيتور وغلاف شفاف بلاستيكي كان ملفوف حول الهاتف النقال. ومبلغ مالي يقدر بـ 3680 دج من عائدات البيع.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية. وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقه ستة أشهر حبس نافدة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج. عن جرم جنحة حيازة سلاح محضور من الصنف السادس بدون مبرر شرعي وحيازة مخدرات قصد الاستهلاك الشخصي.

القضية الثالثة

وعلى اثر معلومات مؤكدة تفيد باستغلال شخص محل أمر بالقبض يستغل مسكنه بإحدى الأحياء السكنية. لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية. وتحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم استصدار ادن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه. والتي كللت بحجز 39 قرص مهلوس من دواء نوفازين 25 ملغ. وثلاثة قارورات من محلول دواء نوزينان 30ملل.

حيث تم تحويل المشتبه فيه إلى المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق. أين تبين انه محل أمر بالقبض لتورطه في قضية الاتجار بالمخدرات.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه. قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.