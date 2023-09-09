تقرت.. الدرك الوطني يحجز أكثر من 10 قناطير لحوم بيضاء فاسدة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتقرت خلال هذا الأسبوع، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء فاسدة موجهة للاستهلاك البشري.

وجاءت العملية في إطار تنفيذ نقطة مراقبة وتفتيش، حيث تم توقيف شاحنة مخصصة للنقل بالتبريد على متنها كمية معتبرة من اللحوم مقدرة بـ 10 قنطار من اللحوم البيضاء، موجهة للاستهلاك البشري.

والمتمثلة في: (1055.92 كلغ لحوم البيضاء موزعة كما يلي: 637.860 كلغ من كاركاس الدجاج، 318.960 كلغ من فخذ الدجاج، 99.100 كلغ من فخذ الداند).

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط وكذا سلامة المنتوج تبين أنه لا يملكها.

وبالتنسيق مع البيطري التابع لمصالح الفلاحة لولاية توقرت ومصالح التجارة، أكد أن البضاعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، على إثرها تم حجز البضاعة السالفة الذكر مع تحرير المخالفات التالية:

-نقل وتوزيع منتوج غير صالح للإستهلاك البشري .

– غياب البيانات الإجبارية لوسم المنتوج .

– عدم إحترام شروط الذبح .

– الفاتورة غير مطابقة .

– ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري .

– شهادة الإعتماد الصحي غير مطابقة للمنتوج .

وعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي ضد المعني مع تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت مع حجز وإتلاف الكمية السالفة الذكر.