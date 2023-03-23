تقرت: الدرك يحجز 17 قنطار من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتقرت خلال هذا الأسبوع بحجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة موجهة للاستهلاك البشري.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار تنفيذ نقطة مراقبة وتفتيش. حيث تم توقيف شاحنة مخصصة للنقل بالتبريد على متنها كمية معتبرة من اللحوم بوزن إجمالي قدر بأكثر من 17 قنطار موجهة للاستهلاك عشية شهر رمضان الكريم .

كما تبين بعد مراقبة الوثائق الإدارية للشاحنة والوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط. وكذا سلامة المنتوج أنه لا يملكها. مع استعماله أسلوب التمويه في إخفاء اللحوم.

من جهتها وبالتنسيق مع البيطري التابع لمصالح الفلاحة لولاية تقرت ومصالح التجارة، أكد على أن البضاعة فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري. على إثرها تم حجز البضاعة السالفة الذكر مع تحرير مخالفات الذبح غير الشرعي، عدم وجود الدمغ على اللحوم. عدم وجود شهادة صحية مطابقة للدجاج مع عدم إحترام سلسلة التبريد. بالإضافة كذلك إلى عدم إحترام إلزامية أمن المنتوج الموضوع للإستهلاك البشري (لحوم فاسدة). ناهيك عن مخالفة عدم إحترام شروط النظافة و النقل. بالإضافة كذلك إلى خداع المستهلك بكتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أي تعليمات أخرى.

كما تم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة إعداد ملف قضائي ضد المعني مع تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت. مع حجز وإتلاف الكمية السالفة الذكر.

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